Orgullo azteca: Renata Zarazúa clasifica a Roland Garros y vuelve a poner a México en un Grand Slam

La tenista mexicana Renata Zarazúa consiguió este viernes, en Francia, su pase a Roland Garros, con lo que volvió a poner a México en un torneo de Grand Slam tras 11 años de ausencia.

Luego de una hora y media de partido contra la chilena Daniela Seguel, la de la Ciudad de México venció en dos sets (6-3 y 6-3) y pudo obtener su boleto para el cuadro principal del Abierto de Francia.

“I’m just proud to be representing Mexico in the main draw.”@RenataZarazuaOf leads the way in a history-making day in qualifying 👇#RolandGarros

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 25, 2020