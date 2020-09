¿Por qué la Coca-Cola de McDonald’s sabe mejor?

Se dice que la Coca-Cola de McDonald's es más dulce y refrescante

Muchos consumidores de Coca-Cola han llegado a la conclusión de que la que se vende en las máquinas de McDonald’s es la más dulce, refrescante y, en general, la más sabrosa, y al parecer, podrían estar en lo cierto.

Sabor balanceado

McDonald’s tiene tanques en donde almacena grandes volúmenes de Coca-Cola. Esto le permite tener una mejor mezcla entre el jarabe y el agua carbonatada, un lujo que no se pueden dar muchos restaurantes, según se informó en Eat This, Not That!

Además, McDonald’s recibe el jarabe de Coca-Cola en tanques de acero inoxidable, que conservan mejor la frescura, mientras que otros restaurantes lo envían en bolsas de plástico.

Frescura asegurada

El agua carbonatada y el jarabe de Coca-Cola se enfrían previamente antes de ponerla en los dispensadores de la fuente de sodas; y mantienen siempre encendido el sistema de enfriamiento de la fuente de sodas para asegurarse de que la bebida esté siempre lo más refrescante posible.

Asimismo, McDonald’s mantiene el agua a una temperatura fría de 33 a 38 grados en todo momento para garantizar que sus niveles de CO2 logren la carbonatación perfecta de la Coca.

–También te puede interesar: Burger King te da una hamburguesa, 10 nuggets, papas fritas y un refresco ¡por 2 dólares!