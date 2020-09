“Terminan superlíderes y no levantan la copa, nosotros sí”: Miguel Herrera le dio donde más le duele al Cruz Azul

El técnico del América apuntó que La Máquina es favorita pero deben esperar a la Liguilla

El próximo domingo se realizará el “Clásico Joven” entre Cruz Azul y América, un enfrentamiento que causa gran expectación por el arraigo de ambos equipos y por el buen momento que pasan en el Guard1anes 2020.

El técnico del América, Miguel Herrera, habló previo al encuentro que se desarrollará en el Estadio Azteca, y aunque alabó el buen funcionamiento de la Máquina en el torneo, le recordó que terminar superlíder no le garantiza el título como les ha ocurrido en los últimos años.

“Es un equipo que está jugando bien, que si está más cercano al titulo es sui géneris, ya van varios torneos que terminaron de superlíderes y no levantaron la copa y nosotros sí levantamos dos copas. Es candidato por lo bien que lo está haciendo, por el vasto plantel que tiene. Hay que jugar los partidos, de repente un día malo hecha a perder un torneo. Es candidato, pero también te puedo nombrar a Tigres y Monterrey, el mismo América. Todos podemos poner a nuestro candidato, el chiste es conseguirlo, levantar la copa”, indicó.

El “Piojo” comentó que Cruz Azul es un gran equipo, pero se equivocan al ponerlo como si ya estuviera en la final, ya que aun no se juega la Liguilla y todo puede pasar.

“Cruz Azul todavía no está la final, ya jugó seis finales y desafortunadamente para ellos no han podido conseguirlo. Ya para ellos llegar a la final no es benéfico, ya es ganarla, quedar superlíderes no lo va a cambiar, tiene el compromiso de ganar el título. Cruz Azul está haciendo bien las cosas, ya toman más conciencia para terminar los partidos. Esperemos a la Liguilla, esto es un clásico. Son dos torneos distintos, la liga es uno y la Liguilla es otro”, subrayó.

Miguel Herrera le ha ganado dos títulos al Cruz Azul, el primero en el Clausura 2013 en aquella épica final donde tomaron fuerza las “cruzazuleadas”, además la del Apertura 2018.