ICE arrestó en Texas a una niña indocumentada tras una cirugía

TUCSON, Arizona – Una inmigrante mexicana de 15 años de edad que ha vivido prácticamente toda su vida en Estados Unidos, se encuentra a punto de ser deportada después que agentes con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) la detuvieran tras ser sometida a una intervención quirúrgica en un hospital en Texas.

La menor indocumentada fue detenida por oficiales del CBP, después de sufrir una emergencia médica que puso en riesgo su vida, así lo denunció anoche la organización RAÍCES a través de su cuenta de Twitter.

Don't look away. @CBP took this 15 year old girl into immigration detention from the hospital after she tested positive for COVID post surgery.

La semana pasada, la joven fue llevada de emergencia por una tía, a un hospital en la comunidad fronteriza de Edinburg, sin embargo requería una operación para remover su vesícula biliar, por lo que tuvo que ser transferida a un hospital en San Antonio.

No es claro si alguien en el hospital de Edinburg alertó a las autoridades migratorias de la situación ya que tanto la menor como su tía necesitaban la documentación necesaria para pasar por uno de los puntos de inspección de CBP que hay entre ambas ciudades.

Los agentes migratorios se presentaron en la institución médica donde la tía de la menor, que tampoco cuenta con un estatus legal, fue arrestada y enviada a un centro de detenciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), explicaron los activistas.

Por su parte la menor de 15 años, fue transportada a San Antonio donde se llevó a cabo la operación.

No obstante, oficiales de CBP llegaron hasta el hospital, vigilaron su cuarto y la detuvieron tras su recuperación.“Ella (la menor) fue transferida bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y ahí se encuentra actualmente detenida”, advirtió RAÍCES.

URGENT: More family separation happening at the border. This time our client, a vulnerable 15 yr old girl how came to the US as an infant, was taken by @CBP after arresting her aunt at a hospital. She was taken after surgery & tested positive for COVID-19.https://t.co/qFMrrCBaWy

— RAICES (@RAICESTEXAS) September 26, 2020