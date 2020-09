Reafirmemos nuestro compromiso con la igualdad de Oportunidades

La Pandemia de Covid-19 primero se llevó a mi mamá y días más tarde a mi padrastro. La pérdida de mi familia fue noticia nacional como consecuencia de ser el alcalde de una de las ciudades más grandes de California, no obstante nuestra historia familiar no es única. El coronavirus ya ha matado a casi 200.000 estadounidenses, el virus no diferencia si su hijo es alcalde o médico, enfermera o un empleado de una tienda de comestibles.

Los datos son claros: las comunidades de color, especialmente los latinos en California, son los más afectados por esta crisis. Casi la mitad de los 12,000 californianos que perecieron por el coronavirus son latinos. Y hemos perdido a ritmo acelerado miles de puestos de trabajo desde que golpeó la pandemia.

La crisis del coronavirus no causó estas desigualdades tan palpables, simplemente abrió aún más las brechas y California es uno de los nueve estados que prohíbe los programas de acción afirmativa que ayudarían a que todos tengan una oportunidad justa.

Este Noviembre, la lucha por la igualdad racial y de género estará en las urnas. Al votar Sí a la Propuesta 16, podemos poner fin a la prohibición de la acción afirmativa para igualar las oportunidades para las mujeres y las personas de color.

Mientras tanto, los latinos que están en la primera línea de la pandemia, son demasiado esenciales para que la economía funcione sin ellos, pero no lo suficiente como para ser tratados con justicia. Las mujeres latinas todavía ganan 42 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco, siendo la peor brecha salarial para las latinas en toda la nación.

Un nuevo estudio confirma lo que ya sabemos: La prohibición de la acción afirmativa frenó a una generación de estudiantes afroamericanos y latinos, reduciendo su inscripción en el sistema de la Universidad de California y la probabilidad de graduarse. Hoy en día, los latinos representan el 54% de los estudiantes de las primarias y secundarias públicas de California, pero tan solo el 25% de los estudiantes universitarios de la UC.

No podemos borrar la discriminación de la noche a la mañana, pero aprobar la Propuesta 16 es un paso concreto hacia la construcción de un futuro más brillante para los latinos que a menudo se quedan atrás.

Es por eso que la Proposición 16 cuenta con el apoyo de todos, desde la Senadora Kamala Harris, el Gobernador Newsom , Dolores Huerta hasta el Fondo de Educación y Defensa Legal México-Estadounidense, los fundadores de Black Lives Matter, maestros, enfermeras y bomberos. Y por la misma razón Donald Trump y sus aliados están trabajando arduamente para derrotar la acción afirmativa.