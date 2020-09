“Tenemos que cambiarlo, no tiene fuerza muscular”: Ex DT del Napoli quiere que despidan al “Chucky” Lozano

Gianni Di Marzio, estratega del equipo en los años 60, le dio con todo al delantero mexicano

Por si no fuera suficiente con las críticas que Hirving Lozano ha recibido desde que llegó Gennaro Gattuso al banquillo del Napoli, ahora que el jugador empieza a ganarse la confianza del técnico surge una nueva voz que le ha dado con todo.

Gianni Di Marzio fue estratega de los Partenopeos en la década de los 60 y es quien criticó fuerte al delantero que hasta hace unas semanas era el fichaje más caro de la historia para el club.

“¿Realmente tiene margen de mejora por la cantidad que se pagó? Mi respuesta a esta pregunta es no. Tenemos que intentar usarlo y explotarlo, pero luego tenemos que cambiarlo“, señaló en entrevista para el programa Marte Sport live.

Cuando se le cuestionó si le había llenado el ojo en el último partido o si había visto mejoría respecto a sus partidos anteriores, fue tajante: “¿Me gustó contra el Parma? No tanto. Es un tipo de jugador que no me vuelve loco. Es ligero, no tiene fuerza muscular”, sentenció.

Es cierto que Lozano tuvo una temporada oscura en la Serie A, pero durante la pretemporada y su primer partido en esta nueva campaña ha lucido diferente, de hecho parece que su talento por fin está convenciendo a su DT, a su afición y a la prensa local, pero no así a Gianni Di Marzio.