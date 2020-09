Hace una torta para el cumpleaños de su hija y revela sin querer un gran secreto a toda la familia

Una madre reveló un gran secreto de su hija a la familia en su pastel de cumpleaños.

Samantha Stone, de 21 años y originaria de Nottingham, en el Reino Unido, conducía hacia un salón de belleza cuando tuvo un accidente.

Afortunadamente, solo sufrió daños en una rodilla magullada, que quedó algo magullada. Al igual que su ego.

Su madre, Alex, estaba furiosa porque su hija había estrellado su auto y se le ocurrió un plan para avergonzarla frente a la familia.

En el cumpleaños de la joven, celebraba cumplir 21 años, Alex le hizo un gran pastel a su hija en forma de carretera.

Había velas en el centro, flores y árboles a cada lado, y también un coche accidentado con las marcas de neumáticos en el piso.

El pastel fue una forma alegre de alertar a la familia sobre el hecho de que el automóvil de Samantha fue destruido, ¡todo por ir a ponerse pestañas!

“Estaba tratando de ir a una cita para alargar mis pestañas, pero las carreteras estaban un poco resbaladizas y cuando giré, las ruedas giraron y me choqué contra un árbol.

Afortunadamente no me pasó nada y solo tuve un moretón en la rodilla. Sin embargo, el auto quedó destrozado. Le dije a mi mamá que estaba bien, pero obviamente no estaba contenta con que el auto se arruinara.

Habíamos planeado una fiesta para el siguiente fin de semana y mi madre invitó a toda mi familia”, explicó la joven a The Mirror.

Según la afectada joven, la peor parte del asunto es que su abuelo, que le compró el auto, no sabía nada al respecto.

“Todo salió bien y afortunadamente mi abuelo estaba bien, él estaba feliz de que yo estuviera bien y todos nos reímos mucho”.

La muchacha afirmó que el pastel “puso las cosas en perspectiva”. Consiguió aliviar su molestia por arruinar el vehículo y disfrutó de su cumpleaños y de la familia.