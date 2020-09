Trump pagó $750 en declaración de impuestos de 2016 y nada durante al menos 10 años, según NYT

Las finanzas del presidente están bajo escrutinio público desde su llegada a la presidencia. Un fallo en su contra podría costarle $100 millones de dólares

El presidente Donald Trump habría evadido impuestos durante años al declarar pérdidas abultadas en sus declaraciones, según publicó The New York Times tras un análisis de la información tributaria del mandatario.

En la declaración de impuestos de 2016, Trump pagó $750 dólares, y nada en 10 de los 15 años previos, según la investigación del diario neoyorquino. En su primer año en la Casa Blanca -2017-, el magnate pagó también $750 dólares.

Para conseguir esto, relata el trabajo periodístico, el mandatario ha declarado haber perdido más dinero del que ha ganado, a pesar de gestionar una corporación en principio multimillonaria.

El presidente ha conseguido evitar durante su presidencia la presentación de sus finanzas y se convirtió en el único presidente de la historia reciente en no hacer públicos sus documentos fiscales antes de las elecciones de 2016.

El Servicio de Renta Interna (IRS) lleva una década auditando una devolución de 72.9 millones de dólares para saber si Trump se la merecía realmente. Si el fallo judicial demuestra que fue irregular, el magnate podría tener que pagar más $100 millones de dólares.

La información, que el Times asegura haber obtenido del estudio de los datos tributarios de Trump de dos décadas, llega dos días antes del primer debate presidencial entre el presidente y su rival demócrata, Joe Biden, y unas semanas antes de las elecciones.

Alan Garten, abogado de la Organización Trump dijo al New York Times que “la mayoría de -o incluso todos- los hechos parecen ser inexactos“. Y añadió que el presidente “ha pagado decena de millones de dólares en impuestos personales al Gobierno federal, incluido el pago de millones en impuestos personales desde que anunció su candidatura en 2015”.

El propio Trump negó este domingo la información del prestigioso diario afirmando que “IRS no me trata bien, me trata muy, muy mal” y que “pago mucho”. El presidente ha afirmado también que la verdad se sabrá cuando publique los documentos, aunque no lo ha hecho durante cinco años, pese a las órdenes del Congreso y de la justicia.