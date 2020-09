El cielo de Santa Rosa, California está cubierto de cenizas del incendio Glass Fire

El nuevo incendio que surgió la madrugada del domingo en el condado vinícola de Napa es uno de los 8,136 incendios forestales que han tenido lugar en California este año 2020 de acuerdo a información compartida por la gobernación.

El incendio bautizado como Glass Fire tiene a las comunidades a su alrededor amenazas con devastar todo a su paso y además cubrió sus cielos con ceniza.

