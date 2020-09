Falta de Adamari López en ‘Un Nuevo Día’ es notoria y los fans se preguntan si ya la corrieron

Después de tantos despidos, los televidentes se preguntan si Adamari López es la siguiente

Adamari López es la favorita del público hispano que sintoniza “Un Nuevo Día“. La chaparrita consentida es la alegría del matutino de Telemundo y la que le da vida al programa. A pesar de su corta estatura, su personalidad es lo que más brilla en el show con el que despierta América.

En el programa del lunes 18 de enero la ausencia de López en el set fue bastante notoria y los seguidores del show lo pudieron notar. Fue en Instagram que se compartió una foto de los presentadores que estuvieron al aire que incluyeron a Ernesto Laguardia, Chiquibaby y Jorge Bernal.

Los comentarios en la plataforma social se tornaron a preguntar por Adamari que no apareció en la imagen.

“Nos falta Adamari, ¿dónde está ella? Tiene su ángel”, un fan preguntó. “El programa sin Ada no es lo mismo, espero mañana despertar con Ada de regreso”, otro seguidor comentó. “¿Y Adamari López? No me digan que la sacaron,” preguntó otro seguidor.

Y es que los televidentes están tan nerviosos de que pudieran sacar a López del programa así como salieron otros presentadores como Rashel Díaz, Chef James, Héctor Sandarti, y muchos más.

“¿Dónde está Adamari, la corrieron?” preguntó otro seguidor en otra publicación donde aparecen Bernal y Chiquibaby. “Esperando por Adita”, comentó otra fan.