Trump Jr. intenta justificar los $750 que su padre pagó en impuestos

"La gente no entiende de negocios", afirma el hijo del mandatario

Donald Trump Jr. intentó justificar los más de 10 años que su padre, el presidente Donald Trump, no ha pagado impuestos, además de los $750 dólares que pagó en 2016 y 2017.

En una entrevista en Fox News, el hijo mayor del mandatario se mostró alterado por el reporte de The New York Times y acusó que no se tomaron diversos aspectos en contra.

Aunque nunca señala la razón por la que un empresario que gana cientos de miles de dólares al año paga solamente unos cuantos cientos en impuestos federales.

“La gente no entiende de negocios”, dijo Trump Jr. “No incluye impuestos a la propiedad. No incluye impuestos sobre la nómina. No incluye impuestos inmobiliarios”.

El hijo del mandatario acusó al Times de hacer una “fotografía selectiva” en su reporte, aunque el presidente Trump se ha negado a dar a conocer sus informes de impuestos, a fin de aclarar dudas.

“No incluye muchas de las cosas por las que ha estado pagando impuestos desde siempre, ya que también está poniendo a miles y miles de personas a trabajar anualmente”, justificó Donald Jr.

750 dollars says the presidents large adult son is freaking out pic.twitter.com/Vhx9RJD7DU — Molly Jong-Fast🏡 (@MollyJongFast) September 28, 2020

El hijo del mandatario acusó a los demócratas de aprovechar la información para atacar a su padre un día antes del debate presidencial.

Decenas de personas han compartido en redes sociales con indignación que pagan más en impuestos que el presidente Trump.