VIDEO: Con otro salto impresionante, Cristiano Ronaldo selló su primer doblete en la Serie A esta temporada

Cuando la Juventus tenía todo en contra en su partido contra la AS Roma, apareció Cristiano Ronaldo para sellar un doblete muy a su estilo y sacar un punto del Estadio Olímpico para su equipo.

El marcador se encontraba 2-1 tras concluir la primera mitad, pero al comienzo de la segunda las cosas se pusieron peor, ya que la Juve se quedó con un hombre menos al minuto 62. Cuando todo parecía perdido para La Vecchia Signora, apareció “El Comandante”, con un salto descomunal y selló su segundo gol del encuentro, para emparejar los cartones en lo que sería el resultado final.

Previamente, el 2-1 lo consiguió desde los 11 pasos, luego de una mano en el área de Lorenzo Pellegrini que el árbitro castigó con la pena máxima.

Este resultado colocó a la Juventus en el cuarto lugar de la tabla general, con 4 unidades, y a Cristiano en la cima del goleo individual, con tres tantos, uno más que Hirving “Chucky” Lozano y Dries Mertens, sus más cercanos perseguidores, ambos con 2 anotaciones.

Not the result we wanted, but with this colective spirit we will be stronger than ever! 💪🏼👊🏼 #finoallafine pic.twitter.com/AIlriKt6gS

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 27, 2020