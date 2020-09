Jaime Camil rompe el silencio sobre su polémica “burla” a Galilea Montijo frente a ella

El histrión reveló además que busca regresar a hacer telenovelas en México

A mediados del mes pasado, Jaime Camil fue acusado de burlarse de Galilea Montijo luego de que ella publicara un video en el que aparece bailando “Dance Monkey” muy a su estilo y él le respondiera “Ya siéntese señora” y aunque ella lo tomó con muy buen sentido del humor, él dice que aún no entiende la reacción de la gente.

En entrevista con la conductora para el portal Latin Us, el actor recordó el comentario que le hizo al corto que ella subió en redes sociales y aseguró que sabía que iba a salir perdiendo con los haters, aunque reconoció que nunca les ha seguido el juego porque sabe que son situaciones en las que no vale la pena involucrarse.

“¿Por qué la gente no entiende qué es el humor? No entiendo qué es lo que pasa. Tú me diste la idea y yo le puse “jajaja qué buena onda. Ahora sí que el clásico “ya siéntese señora” y aún así no agarran la onda pero también tiene que ver con el perfil de prensa de espectáculos que tiene México, porque yo vi fácil unos quince titulares que decían “Jaime Camil se burla de Galilea Montijo” y como la gente no lee pues el título les dice todo, porque ya en la nota dijeron que era de broma”, dijo Jaime.

En otros temas, el histrión reveló que se encuentra en Canadá preparando su nuevo proyecto para la televisión, el cual se trata de una mini serie; sin embargo, reveló que le gustaría regresar a México para participar en una telenovela e incluso informó que casi todos los días habla por teléfono con la productora Rosy Ocampo para ver la probabilidad de realizar algo con ella, pues es alguien a quien aprecia mucho.