Jennifer Aniston reveló por qué estuvo a punto de renunciar a la actuación

Jennifer Aniston ha contemplado la posibilidad de alejarse de Hollywood y de la actuación tras 30 años de carrera, reportó E! Online.

Durante una entrevista para el podcast SmartLess, la estrella de The Morning Show, trabajo por el que obtuvo nominaciones a los Premios Emmy y Globos de Oro, dijo que consideró su retiro tras un proyecto que realizó hace un par de años que le dejó un mal sabor.

“Tendría que decir que en los dos últimos años se me ha pasado por la cabeza (la idea del retiro), que nunca antes había sucedido“, indicó la estrella a los presentadores Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett.

La celebridad aclaró que lo ponderó antes de su éxito en The Morning Show, ya que la producción que le antecedió no estuvo bien preparada, y le hizo sentir muy abrumada.

“Sucedió después de un trabajo que había completado, y yo estaba como: ‘Wow, eso en serio… eso me chupó la vida. Y ya no sé si esto me sigue interesando’“, comentó.

Aniston señaló que si decidiera dejar de lado la actuación en este punto de su vida seguramente se dedicaría a laborar en cualquier cosa que estuviera ligada al diseño de interiores.

“Me encanta. Es mi lugar feliz. Es realmente un lugar feliz para mí“, dijo.

Y a un compañero con el que extrañaría trabajar sería al comediante Adam Sandler, con quien ha participado en varios largometrajes como Una Esposa de Mentira y Misterio a Bordo, y tienen un proyecto más por compartir.

“Siempre me ha gustado filmar con Sandler. Una Esposa de Mentira fue muy divertido. Nos conocemos desde que teníamos 19 años”, añadió.