“Sigue narrando tus frases mediocres”: ‘Matador’ Hernández se peleó con Pietrasanta por culpa de Ochoa y Campos

El exdelantero de la Selección Mexicana, Luis Hernández, dio de qué hablar y no por sus populares videos de Tik Tok, sino porque se le vio como pocas veces: enojado, todo por un comentario del analista de ESPN, Jorge Pietrasanta.

En los últimos años se ha abierto el debate de quién es el mejor portero en la historia de México y todo se ha resumido a Jorge Campos y Guillermo Ochoa, elementos que han brillado a nivel internacional y se han identificado con la afición, por lo que el exnarrador de Televisa mostró su preferencia respecto al tema tras anunciar el alcance de la lesión que el arquero del América sufrió previo al juego ante Cruz Azul.

Inesperadamente, al “Matador” no le gustó su comentario y le respondió fuerte a Pietrasanta por poner a Memo Ochoa por encima de su excompañero en el Tri, Jorge Campos, quien a su gusto es el mejor cancerbero que ha habido en México.

— Luis Hernandez C. (@elmatadorpr) September 29, 2020

Te consideraba un poquito analista del fútbol, pero con esto, no sabes nada del ADN que lleva un futbolista profesional!Por mucho JC es y será el mejor portero de México en la historia ! Sigue narrando tus frases mediocres !!Que habrá mediocres que te la crean https://t.co/cTagHRw6Ed

El comentarista se sorprendió por las palabras de Luis Hernández aunque trató de no engancharse en el pleito.

Ándale matador!! Y eso? Así me consideras? No sabía! No puedo tener un portero preferido?

— Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) September 29, 2020