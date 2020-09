El trágico suceso que marcó la vida de Fran Drescher, antes de protagonizar “The Nanny”

View this post on Instagram

🎉🎉#FranDrescher cumple años y por eso la recordamos en su papel más iconico en la serie #TheNanny (1993 – 1999) 🎉🎉 📺Recordamos que la serie completa se puede ver en la plataforma de #ClaroVideos 📲 . . . . . . . #FranDrescher #CharlesShaughnessy #DanielDavis #LaurenLane #BenjaminSalisbury #MadelineZima #ReneeTaylor #Sony #ComedyCentral #NickAtNite #CBS #Telefe #AnnHamptonCalloway