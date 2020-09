Lo mejor del debate entre Biden y Trump fueron ¡los memes!

El debate presidencial comenzó bien, parecía que sería entretenido y permitiría conocer las propuestas de los candidatos, pero terminó siendo un caos.

En redes sociales, los usuarios no escatimaron esfuerzos en burlarse del exvicepresidente Joe Biden y del presidente Donald Trump, quienes se enfrascaron en discusiones por momentos inentendibles.

El moderador, Chris Wallace, enfrentó serios problemas para controlar, principalmente al presidente Trump, a quien tuvo que pedirle que respetara los tiempos o si prefería “cambiar de asiento”.

Los Simpson no podían faltar en el recuento de memes y Sophia Fascenelli publicó: “La suma del debate presidencial de esta noche”. La caricatura muestra un periódico con el padre de Homero y el título: “Viejo grita a viejo”.

to sum up tonight’s presidential debate pic.twitter.com/4GaqUy0vb6

“Poniéndome al tanto del #DebatePresidencial”, escribió Derrick Roberts y mostró el video de dos viejitos peleándose.

Just catching up on the #PresidentialDebate pic.twitter.com/9iNKqQH7HX

— Derrick Roberts (@degsyroberts) September 30, 2020