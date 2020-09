Nombran a un retrete como el mejor jugador del Tottenham vs. Chelsea gracias a Eric Dier

Este martes, Tottenham y Chelsea se vieron las caras en la Carabao Cup, una de las dos copas domésticas del fútbol inglés, y ocurrió algo muy raro de ver, pues un jugador tuvo que abandonar el partido para ir al baño, regresó a los pocos minutos, guio a su equipo a remontar el encuentro y nombró al retrete como el jugador del partido.

Chelsea se fue adelante en el marcador al minuto 19 y a partir de ese momento Tottenham se lanzó al frente para buscar el empate, pero este no llegaba. Al minuto 75, Eric Dier, defensa del Tottenham salió corriendo de la cancha rumbo a los vestidores sin razón aparente y su entrenador José Mourinho corrió tras él.

Mourinho went to call Dier back from the toilet 😭😭 pic.twitter.com/xw0nTJmyeP

