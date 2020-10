Toyota 86 Hakone: deportivo de lujo sin excesos

No impresiona por su poder pero divierte en la carretera

El modelo 86 edición Hakone (por el sinuoso recorrido del mismo nombre en Japón) es brillante y tiene una línea precisa y sólida con un toque de irreverencia.

Es lujoso, con interiores de cuero cosido y asientos deportivos de dos tonos, negro y tierra, con calefacción, ventilación y aspecto competitivo.

Trae una caja manual de 6 cambios adelante y un motor de 2L que le entrega 205 caballos de fuerza y te saca del tránsito con solo apretar el acelerador.

Pero no es un auto que te deje boquiabierto por su potencia… ya es conocida la petición de los fanáticos de la plataforma (que comparte con otras marcas como Subaru y Scion) para que le den más poder.

Y aunque no le haría daño que le agregaran un turbo para hacer las cosas más emocionantes, la verdad es que el auto presenta un balance justo en cuanto a poder y tamaño, que lo hizo suficiente para un condctor como yo.

Aclaro que no ando en competencias callejeras, ni arrancones y que solo a veces asisto a festivales quema-llantas o piques legales y regulados como espectador, pero me divierte poder manejar un auto con personalidad que me saque de la rutina y me haga la vida un poco más divertida en la carretera.

El Hakone no es un carro muy práctico, ni familiar sino un estilizado juguete de $29,000 para quienes pueden darse el lujo de divertirse en las curvas, por las que se desliza, cortándolas sin mucho esfuerzo mientras su exhosto doble cromado deja escuchar el ronroneo de su motor.

Los comandos digitales de su consola no son los más intuituvos pero viene con pequeños y acertados detalles como el control de clima separado y una cámara de reversa incluida en el espejo retrovisor.

El carro se siente estable y más sólido que un Miata. Ofrece una gran visibilidad para el conductor y viene equipado con luces LED y faros antiniebla, una trompa abierta que deja entrar bocanadas de aire, rines de aluminio de 17 pulgadas y spoiler trasero.

Recorre entre 24 y 32 millas por galón , según el fabricante, lo que lo hace también un auto razonablemente económico si no estás metido todo el día en el tránsito, ante lo cual su caja manual es un poco cansadora. Y como si esto fuera poco trae una espaciosa cajuela para las compras, aunque esto no sea un factor decisivo a la hora de la compra.

Trae paddleshifters y control de tracción desconectable, diferencial Torsen, suspensión McPherson y algunos lo buscan para un proposito diabólicamente divertido: drifting.