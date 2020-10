Con hijos y sin hogar

Familias comparten sus historias de resiliencia y superación en las calles de Los Angeles

Años atrás, Eduardo Osegueda tuvo un accidente automovilístico en el cual se rompió una pierna y ya no pudo trabajar. Al perder los ingresos de su trabajo, Eduardo, su esposa LaSandra y su hijita Cristina perdieron su vivienda y eventualmente tuvieron que mudarse a su auto, donde vivieron durante seis meses.

La historia de esta familia angelina, a diferencia de la de muchas otras, tiene un final feliz. Los Osegueda se conectaron con L.A. Family Housing, donde recibieron servicios y recursos, pudieron dejar las calles y mudarse a su propio hogar. Hoy, Eduardo trabaja para la agencia, ayudando a las muchas otras familias que atraviesan por su misma situación.

El conteo de 2020 de personas sin hogar, realizado por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar (LAHSA) encontró que 66,436 personas en el condado de Los Ángeles no tienen hogar. Esto representa un aumento del 12.7 por ciento de personas sin vivienda, en relación al año anterior. La ciudad de Los Ángeles en particular experimentó un aumento de personas sin hogar del 16.1 por ciento, en relación al año anterior, con 41,290 angelinos viviendo en sus calles. El conteo encontró un aumento del 39 por ciento de familias con niños viviendo en refugios.

La calle, un ambiente peligroso para criar a los niños

El miércoles, United Way organizó un evento virtual para compartir las historias de familias que perdieron su hogar, vivieron en las calles y eventualmente pudieron acceder a una vivienda, gracias al apoyo de organizaciones como LA Family Housing, Imagine LA y San Fernando Valley Rescue Mission, entre otras, que no sólo ofrecen refugio, sino también apoyo, guía y recursos para romper el ciclo de “homelessness”.

Los Osegueda fueron una de dichas familias.

Al compartir su historia, Eduardo destacó la importancia de romper con dicho ciclo para que niños como su hijita Cristina, no tengan que repetirlo.

“Yo crecí en un hogar donde mi padre era abusivo. Cada vez que oía como mi padre golpeaba a mi madre, me prometía que nunca sería como fue él”, compartió, refiriéndose al ciclo de abuso doméstico, muchas veces causa de que madres y niños terminen viviendo en la calle.

Soy tu vecino y necesito un hogar

Una tras otra, las familias del evento compartieron sus historias inspiradoras y recordaron a los participantes que ellos también “son nuestros vecinos”.

“¿Quién hubiese dicho que mi dolor tenía un propósito?” señaló Pamela Marshall, madre soltera de dos niñas que vivió en las calles de Skid Row, en 2010, al compartir su odisea.

Marshall logró salir adelante, vencer una adicción y darle un hogar a sus hijas y a su nieto. En la actualidad, aboga por otros en su misma situación, a través de la organización CSH Speak Up!

“Yo soy prueba de que todo es posible, después de todo por lo que pasamos con mis hijas y mi nieto”, dijo la madre. “Cuando ves una persona viviendo en la calle, recuerda mi historia y recuerda que las personas que no tienen hogar también tienen valores y propósitos como tú. Lo sé porque yo fui una de ellas”, indicó.

“Empecé años atrás haciendo trabajo voluntario en Canoga Park”, recordó Corinne Ho, organizadora de Everyone In, en el valle de San Fernando (oeste), durante el evento virtual. “Llevaba comida a personas sin hogar y cuando les preguntaba cómo podía ayudar, qué es lo que más necesitaban, todos me decían ‘necesito vivienda, un techo sobre mi cabeza”, recordó.

Los participantes de la conferencia virtual coincidieron la importancia de las viviendas de apoyo (Supporting Housing), que proveen no sólo refugio, sino también guía, recursos de salud y oportunidades laborales a quienes viven en las calles, para que puedan salir adelante.

Aquí estoy

“Ayudamos a una persona a la vez, tanto a una mamá soltera que tiene que ayudar a sus hijos, como un veterano con PTSD”, señaló Stephanie Klasky-Gamer, presidenta y CEO de LA Family Housing, en rueda de prensa virtual.

Klasky-Gamer, quien comenzó su labor comunitaria cuando era una adolescente como voluntaria en un refugio del Valle de San Fernando, a través de su sinagoga, destacó la importancia de ayudar a otros.

“Durante este temporada de celebraciones judías, Rosh Hashanah y Yom Kippur, hay una oración que repetimos que significa “Aquí estoy”. Cuando Dios le preguntó a Moisés, ‘¿Dónde estás?’, no le preguntaba por el lugar físico, geográfico, sino por dónde estaba su corazón como líder. Yo aprendí a responder ‘Aquí estoy, comprometida con todo mi corazón'”, compartió Klasky-Gamer.

Para más información puedes visitar:

EveryoneIn: https://everyoneinla.org/

LA Family Housing: https://lafh.org/

United Way LA: https://www.unitedwayla.org/en/

Imagine LA: https://www.imaginela.org/

San Fernando Rescue Mission: https://sfvrescuemission.org/