Funcionarios de DHS recibieron órdenes de declarar en favor de Kyle Rittenhouse, según documentos

WASHINGTON – Las autoridades federales recibieron órdenes para que hicieran comentarios públicos que simpatizaran con Kyle Rittenhouse, el adolescente acusado de disparar fatalmente a dos manifestantes en Kenosha, Wisconsin, según documentos internos del Departamento de Seguridad Nacional obtenidos por NBC News.

Al preparar a los funcionarios de Seguridad Nacional para las preguntas de los medios sobre Rittenhouse, los papeles sugieres que señalan que él “llevó su rifle al lugar de los disturbios para ayudar a defender a los propietarios de pequeñas empresas”.

Otros documentos distribuidos a los funcionarios de Seguridad Nacional señalan que los medios de comunicación estaban etiquetando incorrectamente al grupo de extrema derecha Patriot Prayer como racistas después de que estallaron enfrentamientos entre sus integrantes y los manifestantes en Portland, Oregon.

No está claro si alguno temas a tratar se desarrollaron en la Casa Blanca o dentro de la propia oficina de prensa de Seguridad Nacional.

Rittenhouse, de 17 años, apoyó a Trump y a la policía a través de redes sociales antes de viajar desde su casa en Antioch, Illinois, a Kenosha el 25 de agosto con un rifle estilo AR-15, según las autoridades. Rittenhouse fue detenido por cargos de asesinato en primer grado y está apelando su extradición a Wisconsin. Sus abogados argumentan que actuó en defensa propia.

Tres exfuncionarios de Seguridad Nacional, dos de los cuales trabajaban para administraciones republicanas, señalaron que era inusual que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recibieran instrucciones para hacer declaraciones sobre un caso que involucra a un grupo o individuo en particular antes de que concluyeran las investigaciones.

“Es tan inaudito como incorrecto”, declaró Peter Boogaard, que fue portavoz de Seguridad Nacional durante la administración Obama.

