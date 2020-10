Jugadores importantes del América saldrían del equipo por no querer bajarse el sueldo

Varios jugadores no han renovado contrato

A raíz de la pandemia de coronavirus varios equipos del mundo redujeron los sueldos de sus jugadores y también hubo futbolistas que se negaron a hacerlo. En este último grupo entra el Club América, cuyas estrellas podrían salir al final del Apretura 2020 al no aceptar bajarse el sueldo.

Según información revelada por Gustavo Mendoza en el programa La Última Palabra de Fox Sports, varios jugadores de las Águilas del América dejarían el club pues no han renovado su contrato y tampoco rebajaron su sueldo para contrarrestar los estragos de la pandemia.

“En todos los equipos de la Primera División, a algunos jugadores o a casi todos se les pidió que se bajaran el sueldo, como en todos los equipos, hubo jugadores que no aceptaron y hubo jugadores que sí aceptaron. Algunos de los jugadores que no aceptaron en América, porque hay varios, cinco o seis, que no entraron en la dinámica de reducirse el sueldo para que el club tuviera un ahorro, pues además se encontraron algunos de ellos con el problema de tener que renovar el contrato y resulta que a la hora de ofrecerles ‘oye bájate el sueldo, pero tu renovación de contrato va a ser por seis meses nada más o por un año’, pues el jugador no estuvo de acuerdo”, dijo Gustavo Mendoza en el programa.

🚨🔥"EL AMÉRICA, EN DICIEMBRE, APUNTA A CORTAR JUGADORES MUY IMPORTANTES; ¿POR QUÉ? PORQUE NO LOS HA PODIDO RENOVAR"🔥🚨#LUPenCasa ¡Información de @GusMenFox sobre las Águilas del América! pic.twitter.com/KV5lgGGYQX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 1, 2020

“Hoy hay un choque que es muy evidente, porque varios de esos jugadores no están apareciendo en el primer equipo o apareciendo muy poco. Es decir, el América en diciembre apunta a cortar a jugadores muy importantes, porque no llegaron a un acuerdo para reducirse el sueldo por el tema del COVID”.

Los jugadores que estarían en esa lista son Roger Martínez, Giovani Dos Santos, Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, así que es posible que no los veamos en el equipo en 2021.