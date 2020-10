Landon Donovan retira a sus jugadores de un partido después de que uno recibiera insultos homofóbicos

En los últimos años, la FIFA ha lanzado una serie de medidas y penalizaciones para evitar que en el fútbol se cometan actos racistas u homofóbicos, sin embargo, ha sido muy difícil erradicar del todo estas actitudes. El fin de semana Landon Donovan, leyenda de la selección estadounidense de fútbol, fue testigo de una agresión de este tipo y protestó de polémica manera.

Este miércoles, en el partido de la USL entre San Diego Loyal, equipo dirigido por Donovan y Phoenix Rising FC, Collin Martin, jugador declarado abiertamente gay, recibió un insulto homofóbico por parte del jamaiquino Junior Flemmings. Tras esto, Donovan y todos los Loyal le exigieron al árbitro y al entrenador de Phoenix que sacaran al agresor del terreno de juego, pero ambos se rehusaron.

Tras la negativa de sacar a Flemmings del juego, al iniciar el segundo tiempo, Donovan pidió a sus jugadores que pusieran una rodilla en el suelo y después abandonaron el partido, todo esto en solidaridad a su compañero Collin Martin.

The @SanDiegoLoyal took a knee as the second half kicked off, then walked off the field in support of their teammate, Collin Martin, who was called a homophobic slur.

