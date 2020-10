Reggie Bush piensa que el coronavirus de Donald Trump es una farsa

"Es todo un juego y todo un reality show", afirmó Bush

La noche del jueves, Donald Trump sacudió al mundo al dar a conocer que él y su esposa Melania dieron positivo a COVID-19, por lo que permanecerán en cuarentena los próximos catorce días.

Tras conocer esta noticia, Reggie Bush ex jugador de la NFL, tomó sus redes sociales y escribió que era muy sospechoso que el presidente de Estados Unidos haya dado positivo a coronavirus días después del debate presidencial con Joe Biden, en el cual quedó muy mal parado.

Teflon Don just wants the attention on him. Now the entire world will be on Trump watch. Now you test positive? 🤔 After all the rallies with no masks you held, now you conveniently catch COVID after that disastrous debate? https://t.co/AGVJYnWLDm — Reggie Bush (@ReggieBush) October 2, 2020

“Don Teflón solo quiere llamar la atención sobre él. Ahora el mundo entero estará vigilando a Trump. ¿Ahora da positivo? Después de todos los mítines sin cubrebocas que tuvo, ¿ahora convenientemente adquieres COVID después de ese desastroso debate?”, escribió Bush.

En otro tweet, Reggie explico más a fondo por qué piensa que la enfermedad de Trump es falsa.

Exactly now he won’t be available for questioning, can’t do debates, he’s going to disappear for 14 days while the world thinks he may die, YEAH RIGHT!!!! It’s all a game and it’s all a reality tv show that’s what reality tv stars do they keep the attention on them at all costs https://t.co/fRKB40M69C — Reggie Bush (@ReggieBush) October 2, 2020

“Exactamente ahora no estará disponible para ser interrogado, no puede hacer debates, va a desaparecer durante 14 días mientras el mundo piensa que puede morir, ¡¡SÍ, Cierto!! Es todo un juego y todo un reality show de televisión, eso es lo que hacen las estrellas de reality shows, mantienen la atención en ellos a toda costa”, escribió el ex NFL.

El segundo debate presidencial entre Trump y Joe Biden está programado para el próximo 15 de octubre, pero probablemente se retrase dependiendo del estado de salud del mandatario.

