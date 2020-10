VIDEO: Sergiño Dest brilló, pero también hizo el ridículo en su presentación con el Barcelona

El estadounidense Sergiño Dest es el nuevo refuerzo del Barcelona. Llega a reforzar una posición clave en el equipo que es la de lateral derecho.

El joven de 19 años tiene un nivel espectacular aunque tendrá que mejorar su disposición defensiva y su último pase, lo que sí dejó claro en su presentación en el Camp Nou es que tiene dominado el balón de fútbol con el que es un maestro a la hora de hacer malabares.

🎥 | Sergiño Dest’s excellent display of skills during his presentation as the official FC Barcelona player.

pic.twitter.com/3ZMMv4ZY6N

— Culé Source™ (@CuleSource) October 2, 2020