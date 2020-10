“Finalmente con ropa”, le dicen a Carolina Sandoval, quien ha sido humillada por salir con poca ropa a la calle y en Instagram

El derecho que ejerce "La Venenosa" sobre cómo o qué vestir es duramente criticado aún cuando su mensaje sea exaltar la belleza de la mujer con curvas reales...

Carolina Sandoval es famosa a nivel internacional tanto por su irreverencia así como por la honestidad con la que vive intensamente todas sus decisiones, las cuales expone a través de Instagram.

Y es que las decisiones de “La Venenosa” no solo consisten en hablar sobre lo que le gusta y entrevistar a quien ella quiera, también se refleja en que se viste como quiere, para lo que quiere y en donde quiere. Ejercer este derecho sobre su cuerpo le ha valido infinidad de críticas. Sin embargo, la periodista se mantiene firme en el mensaje que pretende se reproduzca y es que la mujer es hermosa en todas sus presentaciones.

Desde que Carolina Sandoval se convirtió en una estrella prominente de las redes sociales, debido a la demanda que reciben sus videos, es decir, por la cantidad de vistas y comentarios que se pueden cuantificar en estos, también se convirtió en la celebridad que alzó la voz para defender a las mujeres con curvas, pero con curvas que van más allá de los estereotipos establecidos por la sociedad y el mundo de la moda. Que dictan que sólo una mujer delgada es hermosa, o que señalan que solo una mujer con cintura de avispa y curvas peligrosas es sexy.

Algunos creen que la razón por la cual Carolina Sandoval apareció completamente vestida durante su más reciente “Trasnocho con Caro” corresponde tal vez a que por fin ha escuchado las criticas. “Finalmente con ropa” dijeron algunos al verla aparecer con un conjunto entallado y de cuero de pies a cabeza. Pero muchos también podrían decir que el tema que abordó: “¿Cuándo debemos de mandar a la porra una relación tóxica y enfermiza?”, probablemente no ameritaba salir sin ropa.

Pero más allá de cualquier hecho que Carolina protagonice ya sea con polémica incluida o sin ella, los que la señalan siempre encontrarán algo que decir ya sea para bien o para mal. Su último “Trasnocho…” obtuvo todo tipo de comentarios, y aún cuando no expuso su piel y mucho menos comió o habló con la boca llena, sí hubo quienes encontraron la forma de seguir criticándola o insultándola a través de comentarios como: “Esta ahora la da de Dra.❤️ 😂😂😂 de pana ya no sabe como hacer el ridículo , de pana 🤔” o “Ami esta vieja ya me esta cayendo mal con sus ridiculeces se me hace que la voy a bloquear”.

Es importante añadir que así como tiene haters, también hay muchos que agradecen los temas que expone:

“Bellaaaa carol muy bueno tu trasnocho esa charla muy productiva y buen consejo bendiciones”.

“El mejor trasnocho que he visto💪🏾gracias por estas palabras tan necesarias en este tiempo❤️”.

“Mi Caro hoy siento que me estás hablando a mi.🤩😌🙏🏼”

“Qué maravilloso mensaje. Cuántas mujeres (tal vez también hombres) se quedan en una relación que se va tornando peligrosa y luego ya no saben salir de ella. En mi país hay muchos femicidios, y aumentaron en pandemia. Lo hablaste tan claro!!! Felicitaciones. Por cierto, muy linda tu campera y qué delgada te ves! Chau bella, saludos desde BsAs”.

“Gracias que buen tema y bella como siempre mi inspiradora”.

“Necesitaba escuchar esto 😢 me inspiras”

“Genial el trasnocho de hoy. Te veo desde Malaga, España”.

“Caro saludos y bendiciones me encanta ver el trasnocho. Ese programa es digno de Tv”.

Y hasta surgieron aquellos que aplaudieron su atuendo de la noche:

Me encanto tu jacket 😍 donde lo compraste?

Me encanto tu chamarra 😍

Aquí el último “Trasnocho con Caro” que la venezolana ha compartido a través de Instagram.