Lo que los jubilados y adultos mayores deben saber de un primer y segundo cheque de estímulo

Muchos adultos mayores tienen derecho a recibir un segundo cheque de estímulo, incluso un primer pago si aún no lo han reclamado

Para los adultos mayores y los jubilados todos tienen la posibilidad de recibir cheque de estímulo y un segundo en caso de que se apruebe un nuevo proyecto de ley en el Congreso.

A partir de este fin de semana las conversaciones entre los negociadores, el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi parece que están progresando con una esperanza de encontrar un nuevo acuerdo de paquete de ayuda para el coronavirus.

El IRS considera a cualquier persona mayor de 65 años como adulto mayor en su declaración de impuestos. Cuánto dinero podrías recibir, depende de tu ingreso bruto ajustado o AGI a partir de tu declaración de impuestos del año de 2019.

En caso de que tengas una pensión o algún tipo de inversión que esté sujeta a impuestos, estos afectarán tu AGI y por tanto tu elegibilidad para obtener un cheque de estímulo. Lo mismo ocurre con los intereses que te estén generando una cuenta bancaria. Sin embargo, los intereses de los bonos exentos de impuestos no están incluidos en tu AGI, por lo que no afectarán tu elegibilidad para un posible pago de estímulo.

El IRS cuenta cómo ingresos tus ingresos brutos, es decir, todos aquellas fuentes de ingresos que has obtenido, incluyendo una venta de un bien raíz como una casa y sus ganancias que han sido reportadas.

Tu ingreso bruto no incluye ningún beneficio del seguro social a menos que te encuentres casado o casada pero presentes una declaración por separado o hayas vivido con tu cónyuge durante el año de 2019.

En caso de no haber recibido un primer cheque y tienes 65 años o más y calificaste bajo la Ley CARES puedes rastrear el estado de tu pago faltante si visitas la página web Get My Payment del IRS hasta el próximo 15 de octubre o también puedes contactar al IRS por teléfono.

Si eres un adulto mayor presentar una declaración de impuestos dependerá de tu ingreso bruto, que es todo el ingreso que recibes en forma de dinero, bienes, propiedades y servicios que no están exentos de impuestos. Para el año 2019 la cantidad de deducción estándar para las personas solteras fue de $12,200 dólares.

En caso de que tengas más de 65 años debes declarar impuestos solo bajo las siguientes circunstancias:

Eres soltero con un mínimo de $13,850 dólares de ingresos brutos.

Eres jefe de familia con al menos $20,000 dólares de ingresos brutos.

Si eres casado y presentaste una declaración conjunta (si uno de los cónyuges tiene 65 años o más, $25,700 dólares de ingresos brutos; si ambos cónyuges tienen 65 años o más, y $27,000 dólares de ingresos brutos).

Casado que presenta una declaración por separado eres viudo o viuda mayor a 65 años o más que cumpla los requisitos y que tengas al menos $25,700 dólares de ingresos brutos.

Durante el año fiscal 2019 el IRS introdujo el formulario 1040-SR para personas adultas mayores. Se trata de un texto casi igual que el 1040 pero cuenta con un texto más grande e información útil para adultos mayores.

Los beneficiarios del Seguro Social y los trabajadores ferroviarios jubilados que no estaban obligados a presentar una declaración de impuestos en 2018 o 2019 fueron elegibles para el primer pago de estímulo y no estaban obligados a presentar una declaración de impuestos para obtener su cheque, según el IRS. Los pagos se basaban en la información contenida en sus declaraciones de beneficios 1099, sin que se requiriera ningún papeleo adicional.

Los beneficiarios de la Seguridad Social suplementaria sin hijos a cargo deberían haber recibido los pagos de estímulo de manera automática, sin tener que presentar también ningún documento adicional. Lo mismo ocurre con las personas que reciben beneficios de Compensación y Pensiones del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Las personas que forman parte del programa del Seguro de Discapacidad del Seguro Social que no estaban obligadas a presentar declaraciones de impuestos para el 2018 o el 2019 también debieron haber recibido automáticamente un primer pago de estímulo.

Sin embargo, las personas mayores que fueron reclamadas cómo dependientes en los formularios de impuestos del 2019 no fueron elegibles para un cheque de estímulo bajo la Ley CARES. Pero en caso de que se apruebe un segundo cheque, es probable que el principal declarante de impuestos obtenga dinero extra para estos dependientes que registró.

Si el Congreso aprueba un segundo pago de estímulo, es probable que los requisitos sigan siendo en gran medida los mismos para los adultos mayores. Sin embargo, aquellos que cuentan cómo dependientes en los impuestos de otra persona pueden ser elegibles para recibir dinero adicional en un nuevo paquete de estímulo.

Hasta el momento no sabremos exactamente cuánto dinero se asignará a los dependientes hasta que se apruebe otro paquete de ayuda.

Bajo la Ley HEALS, respaldada por los republicanos, se obtendrían $500 dólares por cada dependiente, sin un límite en el número de dependientes que podrían recibir ese dinero. Bajo la Ley HEROES apoyada por los demócratas, obtendrías $1,200 por dependiente, para hasta tres personas. Ambos proyectos de ley proporcionarían estos pagos para los dependientes sin importar la edad, incluyendo estudiantes universitarios y dependientes adultos, y parientes mayores que dependen de ti para su cuidado.

Relacionado: Por qué una segunda ola de coronavirus podría ser desastrosa en las finanzas de los jubilados en Estados Unidos.

Que pasa si tienes dependientes y eres mayor de 65 años

Si tienes 65 años o más y tienes un hijo dependiente de 16 años o menos que calificó para recibir $500 adicionales bajo la Ley CARES, podrías haber usado la herramienta para no declarantes del IRS antes del 30 de septiembre para reclamar ese dinero. Si no cumpliste con ese plazo, tendrás que esperar hasta el 2021 para reclamar tu pago de estímulo en nombre de los dependientes elegibles. Sin embargo, el IRS ha dicho que no deberías usar la herramienta todavía si todavía planeas presentar una declaración de impuestos para el 2019 (por ejemplo, si solicitaste una prórroga para el 15 de octubre), ya que eso retrasaría el proceso.

Si todavía no has recibido tu cheque de estímulo y crees que tu cheque se ha perdido o que falta, intenta con este número de teléfono del IRS para presentar un reclamo.

Te podrá interesar: