“Tu mejor momento fue cuando saliste de Un Nuevo Día “, le dicen a Rashel Díaz

View this post on Instagram

Mi gente hermosa, hoy por fin les traigo la sorpresa que les llegué a comentar que venía preparando para ustedes!!💛. La dinámica será la siguiente: Estaré sorteando looks que llegué a utilizar mientras trabajaba en Telemundo🤩. Aquí en Instagram podrán participar por 5 de ellos y por otros 5 en mi página de Facebook! Este sorteo sólo será válido en Estados Unidos y las tallas de los vestidos son los siguientes: Foto 1. Vestido Asos: Size 8. Foto 2. Vestido rosa: Size Small. Foto 3. Camisa de seda: Size Large – Falda de cuero: Size Large. Foto 4. Vestido Marciano: Size Small. Foto 5. Vestido BGBC: Size 12. Ahora, mis chicas, para participar sólo deberán contestar estas pregunta en los comentarios: "Para ti, cuál fue mi mejor momento en el programa y por qué?" Debo destacar que en este sorteo habrá una ganadora por cada look, además, tendrá un lapso de 5 días: a partir de hoy viernes 02 de octubre y las ganadoras serán elegidas aleatoriamente el día martes 06 de octubre. Dichas ganadoras serán anunciadas el 6 de octubre, en mi feed, deben estar atentas.✨ Si quieren ver los otros looks que estoy sorteando, vayan a mi página en Facebook y participen! Mucha suerte a todas, las quiero!!😘 #VidaRashel