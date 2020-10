¿Qué pasará con el cheque de estímulo a pesar de que Trump pide aprobarlo?

Aunque el presidente Donald Trump pidió al Congreso aprobar un nuevo paquete de estímulo contra el coronavirus, en este caso sus “deseos” no son órdenes, ya que debe haber un acuerdo entre republicanos y demócratas, siendo los primeros reticentes a ampliar el plan de apoyo.

“Nuestro gran Estados Unidos quiere y necesita un estímulo. Trabajen juntos para lograrlo. ¡Gracias!”, escribió el mandatario.

OUR GREAT USA WANTS & NEEDS STIMULUS. WORK TOGETHER AND GET IT DONE. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020