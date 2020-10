El nuevo puente de Long Beach abre este lunes como el segundo puente atirantado más alto del país

La construcción que empezó en 2012 y se retrasó tres años más de lo previsto incluye un moderno sistema de detección de sismos

El puerto de Long Beach al sur de la ciudad de Los Ángeles, inauguró el pasado viernes el puente Gerald Desmond, una obra de la empresa española FCC que costó más de 1.400 millones de dólares y que permitirá el paso de más del 15% del tráfico portuario de Estados Unidos.

La obra es una de las infraestructuras más importantes para la economía de California, ya que conecta las dos áreas del complejo portuario de Long Beach, nudo comercial en el Pacífico que junto al Puerto de Los Ángeles constituye la principal puerta marítima entre el continente americano y Asia.

If you couldn't watch the live program yesterday, here is a a two minute recap and some great highlights from the grand opening of the new Bridge to Everywhere. The bridge will open to traffic on Monday, Oct. 5. For more information visit: https://t.co/Otg83clgZF pic.twitter.com/TKzG7DcaYe — Port of Long Beach (@portoflongbeach) October 3, 2020

La obra, por la que se puede circular desde éste lunes, se convierte en el segundo puente atirantado más alto del Estados Unidos, con dos torres de 155 metros de alto, y sustituye a la anterior estructura inaugurada en 1968, que había quedado obsoleta por riesgos ante nuevos terremotos y una altura demasiado baja para las embarcaciones actuales.

#ThrowBackThursday to the dedication ceremony for the Gerald Desmond Bridge, June 6, 1968. Gerald Desmond, a city councilman and city attorney who worked to keep oil revenues in local hands, died in 1964, shortly before bridge construction began. pic.twitter.com/GVVsN43pvC — Port of Long Beach (@portoflongbeach) October 1, 2020

Las autoridades de Long Beach compararon la estructura con el simbolismo que tiene el Golden Gate para San Francisco. FCC se adjudicó el proyecto en 2012 en consorcio con la Italiana Impregilo y la estadounidense Shimmick.

La construcción se alargó más de tres años y terminó costando más de 1.400 millones de dólares, por encima de los 900 millones proyectados.

The bridge will open tomorrow in time for the morning rush hour. Please be aware of the new traffic pattern and signs through the area. Enjoy the drive! #LetsBuildABridge #LongBeach #Traffic pic.twitter.com/b4D17Sxodo — Port of Long Beach (@portoflongbeach) October 5, 2020

Como California es una zona de alto riesgo sísmico, el principal reto de la obra era que fuera resistente a nuevos temblores, por lo que se colocaron unos 70 sensores sísmicos que permiten detectar terremotos y daños en la estructura.