Pequeños negocios ya pueden solicitar apoyo económico en Los Ángeles

El viernes 9 de octubre se vence la fecha para aplicar hasta por $25,000 de apoyo económico a causa de la pandemia.

El Arte Barbershop es una peluquería que ha servido a la comunidad del sur de Los Ángeles desde 1979. Cuando la pandemia del COVID-19 obligó a los negocios a cerrar sus puertas, Roberto Sánchez Jr. y su padre Roberto Sánchez Sr. no pudieron oponerse.

Recientemente Sánchez Jr. había sido dado de alta del hospital por un proceso no relacionado con el coronavirus. Su padre, de 74 años y un empleado que ronda los 70 años, no podían quedarse al frente puesto que ambos peluqueros son parte del grupo de alto riesgo al contagio.

Así que sin titubear cerraron por tres meses. No obstante, la peluquería corría el riesgo de desaparecer si no se pagaba la renta y otras facturas a tiempo. Algo difícil de hacer ya que no estaban llegando ingresos.

Sánchez Jr. logró obtener la ayuda federal del Programa de protección de cheques de pago (PPP) en mayo que le ayudó a pagar la renta y algunas deudas adicionales, pero indicó que no era suficiente.

Para finales de mayo el condado de Los Ángeles permitió a los negocios abrir de nuevo. El Arte Barbershop abrió inmediatamente pero la alegría fue muy corta ya que para el mes de julio se vieron obligados a cerrar de nuevo.

La esposa de Sánchez Jr. escuchó en las noticias acerca de un nuevo programa que beneficia específicamente a los pequeños negocios de Los Ángeles y sin titubear decidieron solicitar la apoyo.

“La aplicación era muy directa, llenamos todo lo que nos pidieron y la mandamos”, dijo Sánchez Jr.

El Arte Barbershop logró obtener $5,000 hace un mes mediante el programa LA Regional Covid Fund, los cuales utilizó para hacer reparaciones, actualizar el equipo y asegurarse de que su negocio cumpla con los nuevos estándares de seguridad del COVID-19 en preparación para la reapertura.

Silvia Chávez, quien es dueña de La Lupita Restaurante en el este de Los Ángeles por los pasados 30 años, también fue una de las beneficiarias del LA Regional Covid Fund. Dijo que hace tres semanas recibió la ayuda de $5,000 con lo que pagó dos meses de renta y algunas facturas.

Chávez dijo que tras el cierre de los negocios en marzo, ella se vio obligada a seguir con su negocio, pero ahora mediante la comida para llevar; era muy difícil, comenta.

“La gente quería venir y sentarse. A muchos no les gusta la comida para llevar”, contó Chávez.

En junio Chávez se enteró del programa del LA Regional Covid Fund y decidió aplicar. Dijo que fue un poco confusa porque no es experta en la tecnología pero sus hijas le ayudaron.

“Pidieron copias de los permisos del negocio, los impuestos, también hice la clase en línea de una hora”, dijo Chávez.

Mediante las pocas ventas pero muchas ganas que tenían de salir adelante, Chávez logró mantener a flote su negocio familiar. Pese a que todavía debe tres meses de renta, la empresaria estaba decidida a continuar sirviendo a su comunidad.

Sin embargo, en agosto resultó infectada del COVID-19 lo cual la obligó a cerrar el negocio familiar.

“Ahorita ya me siento bien, solo me duele la cabeza a veces, pero todavía salgo positivo en el examen así que tengo que seguir esperando”, dijo Chávez quien permanece en su casa en recuperación.

Ayuda en tiempos de crisis

Los Sánchez y Chávez fueron parte de los elegidos para subvenciones por parte del LA Regional Covid Fund, una asociación entre el condado y ciudad de Los Ángeles, la filantropía institucional y corporativa.

El fondo ha entregado subvenciones de entre $5,000 a $25,000 para que los negocios continúen a flote durante estos momentos que son muy difíciles para muchos.

Tunua Thrash-Ntuk, directora ejecutiva de la Corporación de Apoyo a Iniciativas Locales de Los Ángeles (LISC-LA), dijo que ellos fueron elegidos para garantizar que los solicitantes elegibles reciban ayuda del fondo.

Thrash-Ntuk explicó que han estado publicando la información del programa en los medios de comunicación así como con socios comunitarios. Estos son los que conocen de cerca de los negocios étnicos

“Hemos tenido una media de unos 30.000 candidatos por ronda”, dijo Ntuk.

Hasta el momento se han llevado a cabo cinco entregas de subvenciones.

Este lunes (ayer 5 de octubre) se abrió la penúltima ronda que beneficiará a pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro y vendedores ambulantes del condado de Los Ángeles.

La solicitud estará disponible hasta el viernes (9 de octubre) y nuevamente se otorgarán subvenciones de $5,000 a $25,000. Habrá una última ronda abierta del 26 al 30 de octubre.

“Esperamos que para diciembre hayamos entregado de 6,500 a 7,000 subvenciones individuales”, dijo Thrash-Ntuk.

Entre los requisitos se pide que el pequeño empresario tenga pruebas documentadas de que ha experimentado dificultades financieras como resultado del COVID-19 y estar en funcionamiento por lo menos desde el 4 de septiembre de 2019.

Entidades ubicadas en comunidades de ingresos bajos y moderados —con el 80% o 50% del Ingreso Promedio (AMI)—, entidades dirigidas o propiedad de veteranos y comunidades con rangos de peligro para la salud al 90% o más tendrán una mayor ponderación en el sistema.

Para más información visite: https://lisc.tfaforms.net/125

Solo se puede obtener una subvención por negocio.

¿Quiénes pueden aplicar?

