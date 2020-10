Yalitza Aparicio corta su larga cabellera para donarla a personas con cáncer

View this post on Instagram

La fuerza y la confianza se pueden compartir de distintas formas, hoy después de casi 6 años de preparar y cuidar mi cabello, cumplo mi sueño de donarlo para apoyar y acompañar a quien lo necesite. Para mí, lo más importante es saber que junto con mi familia @headandshouldersla podré transmitirle seguridad y fuerza a quienes hoy luchan contra el cancer. Yo hoy cumplo un sueño y te invito a que te sumes para que con tu cabello acompañes a una mujer que atraviesa esta batalla con la #CabezaEnAlto 💇‍♀️@erickmoreno 💄@ger.parra