Cómo instalar un aire acondicionado de ventana

Instalar un aire acondicionado de ventana es un trabajo agobiante, por lo que puedes sentirte tentado a simplemente abrir la ventana, colocar el aire acondicionado, cerrar la ventana y esperar lo mejor. No es una buena idea, por varios motivos.

Para ayudarte a hacer bien este trabajo, le pedimos al experto en aires acondicionados residente de CR, Chris Regan, que nos guiara a través de los pasos para asegurarnos de de que tu aire acondicionado quede instalado de forma segura (estos aparatos pesan 40 libras o más), y ubicado para ahorrar energía e impedir fugas de aire. Ha instalado y probado aires acondicionados de ventana en CR por 15 años y sabe sobre el tema.

Consejo rápido: Considera la posibilidad de conseguir un soporte, especialmente si vives a varios pisos del nivel de la calle, en un edificio de apartamentos. Se adhieren a la pared exterior, directamente debajo de la ventana para que el aire acondicionado se apoye y cuestan entre $30 y $100. (Para obtener más consejos sobre aires acondicionados de ventana si vives en un apartamento, lee nuestra Guía de aires acondicionados para residentes de apartamentos).

Una nota más: Aún debes leer el manual de tu modelo de aire acondicionado en particular. “Haz como nosotros y sigue siempre las instrucciones de instalación del fabricante y utiliza los materiales que vienen con el aire acondicionado”, afirma Regan.

Pasos para sujetar bien un aire acondicionado de ventana

Paso 1: ¡Comprueba su funcionamiento!

Cuando desempaques el aire acondicionado, asegúrate de quitar los bloques de hule espuma, la cinta y los sujetadores de plástico. Y ten cuidado: “La parte trasera de la unidad tiene aletas metálicas muy delgadas que pueden cortarte fácilmente los dedos”, dice Regan. Coloca el aire acondicionado en el piso y enchúfalo para asegurarte de que funcione. No querrás seguir todos los pasos de instalación y finalmente descubrir que es un fiasco.

Paso 2: Coloca los paneles

Desenchufa el aire acondicionado y atornilla o coloca las dos extensiones laterales en forma de acordeón (se expanden para poder cerrar los espacios a ambos lados de la unidad una vez que esté en la ventana para mantener el aire frío adentro y el aire caliente afuera). La mayoría de los modelos también vienen con un riel de metal aparte que deberás atornillar en la parte superior de la unidad, que actúa como guía para los paneles laterales y ayuda a mantener el aire acondicionado en la ventana.

Paso 3: Coloca el aire acondicionado en la ventana

Sube la ventana y quita el mosquitero, si hay uno. Centra el aire acondicionado en el alféizar de la ventana. La mayor parte del peso estará colgando de la ventana, así que asegúrate de sujetar firmemente la unidad (es posible que necesites un par de manos extra). Baja la ventana para que se apoye en la parte superior de la unidad de aire acondicionado, directamente detrás del riel de metal. Haz presión hacia abajo en la ventana para evitar que la unidad se caiga.

Paso 4: Asegúrate de que la unidad pueda drenar correctamente

Cuando el aire acondicionado está encendido, crea condensación de agua y esa agua tiene que ir a alguna parte. Algunos modelos más nuevos tienen bandeja de drenaje inclinada incorporada en la unidad y tú solo debes asegurarte de que el aire acondicionado esté perfectamente nivelado. Otros vienen con un soporte para el alféizar de la ventana, para la parte exterior del aire acondicionado, que garantiza que se asiente en el ángulo correcto y que el agua se drene (para ver qué modelos vienen con el soporte para el alféizar de la ventana, consulta nuestras calificaciones de aires acondicionados). Si tu aire acondicionado no tiene ninguno de los dos, deberás inclinarlo ligeramente hacia atrás en la ventana para que el agua drene hacia afuera en lugar de hacia el apartamento.

Paso 5: Fíjalo

El aire acondicionado viene con un pasador giratorio, que es un soporte en forma de L que se coloca en la parte superior del marco inferior de la ventana y al costado del marco superior para evitar que la ventana se abra, ya sea porque alguien lo haga accidentalmente dentro de la casa o un intruso desde el exterior. Usa un taladro inalámbrico (o un destornillador) para fijarlo en su lugar. Si tienes ventanas de vinilo y no quieres atornillarlas, Regan aconseja cortar un bloque de madera que quepa perfectamente en el espacio entre la parte superior de la ventana abierta y la parte superior del marco de la ventana para evitar que esta se abra. También sirve usar un barral de cortina de madera o una clavija gruesa.

Paso 6: Reduce las distancias

Estira cada panel de extensión a los lados del aire acondicionado para reducir los espacios a la izquierda y a la derecha del aire acondicionado. Atornilla cada uno al marco de la ventana para mantenerlos en su lugar. (Debería haber orificios para los tornillos que indiquen exactamente dónde debes sujetarlos).

Para aislar el aire caliente y los insectos del exterior, coloca el burlete de hule espuma gruesa que vino con la unidad en el espacio de la parte superior del marco de la ventana que mantiene el aire acondicionado en su lugar, entre los dos paneles de vidrio. Si tu unidad también vino con paneles de hule espuma aislante para colocar sobre los paneles laterales en forma de acordeón para reducir al mínimo las fugas de aire, corta los paneles a la medida y colócalos sobre cada extensión.

Los mejores aires acondicionado de ventana de las pruebas de CR

¿Cuáles aires acondicionados son excelentes para mantenerte fresco durante todo el verano? Echa un vistazo a los mejores resultados de nuestras extensas pruebas de laboratorio, organizados según el tamaño de la habitación que desees enfriar.

Aires acondicionados para habitaciones pequeñas (100 a 300 pies cuadrados)

Para un dormitorio pequeño, una oficina en casa o una habitación de invitados, busca un aire acondicionado con una capacidad de 5,000 a 6,500 BTU. Querrás uno con buenas puntuaciones en cuanto a comodidad y ruido. Estas son las tres opciones principales a considerar.

Los mejores aires acondicionados para habitaciones medianas (250 a 400 pies cuadrados)

Para enfriar una habitación más grande o más concurrida, querrás pasar a un aire acondicionado de tamaño mediano con una capacidad de 7,000 a 8,500 BTU. Si es para un dormitorio, presta atención a nuestras puntuaciones en cuanto al ruido. Estas son las tres mejores opciones.

Los mejores aires acondicionados para habitaciones grandes (350 a 650 pies cuadrados)

Para una sala de estar o una habitación familiar, querrás un aire acondicionado grande con capacidad de 9,800 a 12,500 BTU, especialmente si es una planta abierta. Estas son tres buenas opciones.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.