Derek Chauvin, el policía que asfixió a George Floyd es liberado bajo fianza

La ahora ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, quien es conocido por ser el oficial que apoyó su rodilla durante varios minutos hasta acabar con la vida de George Floyd el pasado 25 de mayo ha salido en libertad bajo fianza.

El hombre de 44 años, que enfrenta cargos de homicidio en segundo grado por haber asfixiado a George Floyd durante 8 minutos haciendo presión en su espalda y cuello.

BREAKING NOW: Ex-Minneapolis officer charged in George Floyd's death posts $1M bail, released from jailhttps://t.co/G1oAxOMqg6

— Fox News (@FoxNews) October 7, 2020