Renato Ibarra quiere volver al América y está dispuesto a hacer ciertos sacrificios para lograrlo

El ecuatoriano no está feliz en su actual equipo

Renato Ibarra no está nada contento con su actual estancia en Atlas, equipo al que llegó después de haber sido acusado de violencia doméstica e intento de feminicidio por su pareja, Lucely Chalá.

Pese a que los cargos fueron retirados y la pareja presumió la llegada de su hijo en redes sociales, el futbolista ecuatoriano tuvo que resignarse a salir del América, sin embargo, está dispuesto a regresar y hacer unos cuantos “sacrificios” para volver al nido.

De acuerdo al portal El futbolero” Renato Ibarra no está conforme con el nivel del Atlas, siente que el equipo no es competitivo y cree que no durará mucho más allí.

Por eso es que, según el artículo, Renato Ibarra está dispuesto a bajarse el sueldo y hacerse responsable públicamente de lo que sucedió con Lucely Chalá, quitándole la presión mediática al Club América.

Renato Ibarra estaría dispuesto a todo para volver al América 🇪🇨💣 Lo que puede llegar a resignar el jugador de Atlas para regresar en el próximo #Mercado 😱🔥 ¿Te gustaría? https://t.co/FJHyd64noq — Águilas Monumental (@AguilasMonu) October 6, 2020

Renato Ibarra se fue a préstamo al Atlas, con quien debería seguir hasta junio de 2021, ¿crees que el Ame lo reciba de nuevo en el nido?

