Soldado estadounidense desaparece en Ciudad Juárez, su familia ofrece recompensa

MÉXICO – El soldado estadounidense Richard Halliday, de 21 años de edad fue reportado como desaparecido en Ciudad Juárez, en el norteño estado de Chihuahua, por lo que las autoridades estatales abrieron una investigación para dar con su paradero.

De acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, la investigación es en coordinación con las autoridades militares de Estados Unidos.

El joven militar estaba asignado a la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, Estados Unidos.

“Es un reporte de ausencia o extravío de un joven de nacionalidad norteamericana, a dicho de los familiares, miembro activo de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Fort Bliss, este reporte se interpone primero en Estados Unidos, se inicia con la búsqueda y localización en este lugar en El Paso, Texas”, indicó Jorge Nava Fiscal, de Distrito Norte de Chihuahua.

Please help us #findrichardhalliday

It has been 72 days since he has gone missing and 36 days since his family found out. Facts have been distorted time and time again. Richard is a beloved son, grandson, brother, uncle, nephew, cousin,etc.

