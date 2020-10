Trump aumenta el riesgo en la Casa Blanca al regresar con coronavirus al Despacho Oval

WASHINGTON – El presidente Donald Trump volvió este miércoles al Despacho Oval, a pesar de que sólo han transcurrido 6 días desde que fue diagnosticado y no ha superado la cuarentena por padecer la COVID-19, y de que esa oficina se encuentra en la estrecha Ala Oeste, donde trabajan decenas de personas.

Trump se desplazó al Despacho Oval la tarde del miércoles para que sus asesores le pusieran al día sobre la economía y el huracán de categoría 2 Delta, que se dirige a la costa sur, informó a la prensa un portavoz de la Casa Blanca, Brian Morgenstern.

“Me acaban de informar sobre el huracán Delta, y he hablado con los gobernadores de Texas (Greg Abbott) y de Luisiana, John Bel Edwards. Por favor, sigan las indicaciones de sus líderes estatales y locales”, tuiteó Trump poco después.

