Un gesto de All Star: la increíble propina que dejó Russell Westbrook al dejar la burbuja de la NBA

La estrella de los Houston Rockets, Russell Westbrook, al salir de la burbuja de la NBA en Orlando, mostró su agradecimiento a las empleadas del hotel Grand Floridian, dejándoles una propina de $8,000 dólares, según informó el Dallas Morning News.

Westbrook declaró a Bleacher Report, que “nos cuidaron muy bien”, con lo cual confirmaba el dato.

Agregó que “tomó el tiempo y la energía para hacer su trabajo a un alto nivel. Eso fue lo correcto. Me gusta hacer lo correcto”.

Westbrook no estaba dispuesto a confirmar la cantidad exacta, pero según el Morning News, dejó la habitación del hotel “prácticamente impecable”, como es habitual en Westbrook, un conocido freak del orden.

El base estrella y los Rockets pasaron casi dos meses en el hotel, siendo finalmente el último equipo que se quedó allí después de eliminar a los Thunder de Oklahoma City en la primera ronda de los playoffs.

Only @russwest44 would be able to truly confirm this, and I doubt he will, but I'm told that he left a $8,000 tip for the Grand Floridian housekeepers when the @HoustonRockets left the NBA bubble.

Moreover, I'm told, he left the room virtually spotless.

— Brad Townsend (@townbrad) October 6, 2020