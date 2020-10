Carolina Sandoval suma nuevas ofensas por bañarse con una manguera en el jardín y señalan que dejó ver de más 

Uno de los seguidores le dejó una pregunta bomba a "La Venenosa" en este polémico video: "¿Andas en tus días? Se te ve la toalla femenina"

Carolina Sandoval lanzó un nuevo video para promocionar la segunda edición de su libro “Dime qué posteas y te diré quién eres”. Para esta ocasión la conductora de “El Almuerzo con Caro” apareció desde su jardín con un traje de baño con total luz de sol. Lamentablemente la luz natural generó que muchos pudieran criticar su maquillaje. Y parece que no a todos les gustó verla bañarse en el jardín con un manguera.

Pero los señalamientos destacaron que habla demasiado, el enorme tamaño de sus pestañas e incluso llegaron a especular con que enseñó más de la cuenta, ya que alguien se atrevió a preguntarle si andaba en sus días del mes: “¿Andas en tus días? Se te ve la toalla femenina”.

Hay que destacar que la venezolana también tiene quién la defienda porque algunos de sus fans preguntaron porqué tanto odio en su Instagram, exponiendo que si lo que ella hace no gusta y molesta tanto, la solución perfecta es dejar de seguirla y así evitar verla: “Si comentan tanta cosa negativa yo no entiendo para que la ven Ami me encanta ver tus vídeos Caro sigue adelante con lo que A ti te hace feliz”.

Estos son algunos de los comentarios que recibió “La Venenosa” con este vídeo: