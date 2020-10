El sin sostén de Lis Vega quedó en evidencia: su camisa no lleva relleno y los agujeros dejaron a la vista su piel

View this post on Instagram

A veces se viste con su locura, sonrie mientras recuerda y baila con su desastre, a veces es fuerte y otras veces llora,a veces tiene miedo y otras veces se enamora,a veces solo quiere detenerse apagarce un poco y rendirse ante sus heridas, otras veces quiere intentarlo hasta el final y amarse sin medida,asi es ella, SIEMPRE TAN LIBRE, TAN VALIENTE Y TAN LLENA DE VIDA,TAN DE SI MISMA Y TAN DE NADIE. #jwailen #LAPOETADELOURBANO #LACLAVEESTAENELAMORPROPIO #VUELOLIBRE 🦋🦋🦋🦋🦋🦋 #OMNAMASHIVAYA 🕉