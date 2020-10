La razón por la que Mike Pence tiene sangre en el ojo izquierdo

El vicepresidente Mike Pence desató polémica y especulaciones en el debate vicepresidencial, debido a la sangre en su ojo izquierdo durante el debate con la demócrara Kamala Harris.

Según un reporte de Politico, los médicos de la Casa Blanca lo atendieron por una conjuntivitis, por lo que era posible que tuviera un vaso sanguíneo roto.

El crítico de New York Magazine consideró que era un síntoma del coronavirus.

One symptom of Coronavirus are tiny blood clots in the whites of the eyes. Or Pence is just scared shitless. pic.twitter.com/nOoYZ4nB4s

— Jerry Saltz (@jerrysaltz) October 8, 2020