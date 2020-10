Líderes latinos relatan la historia de la Prop. 187 para inspirar a los votantes

El documental ‘187: The Rise of the Latino Vote’ nos recuerda la reacción de la comunidad ante una de las medidas más discriminatorias hace 26 años en California.

El presidente emérito del Senado, Kevin De León fue uno de los líderes principales en la lucha contra la proposición 187 en 1994. (foto suministrada) Foto: Kevin de León / Foto suministrada