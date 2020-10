“¡Mi esposo acaba de apuñalar a mis niñas!”: autoridades investigan el doble homicidio y suicidio en California

La Policía de Placentia, en el sur de California, intenta armar el rompecabezas del doble homicidio cometido por un hombre que apuñaló a sus dos hijas gemelas de 9 años de edad la madrugada del miércoles.

El presunto asesino, quien luego se suicidó, fue identificado como Timothy Takehara, de 41 años. El crimen que ha conmovido a la pequeña ciudad del Condado Orange y a toda la región en el sur de California, tuvo lugar en la casa de la familia, en la cuadra 400 de Swanson Avenue.

Este miércoles, las autoridades confirmaron que durante el asesinato de las niñas, cuyos nombres no se han revelado, estaban presentes en la residencia dos mujeres: la esposa de Takehara y madre de las niñas, y la madre del sospechoso.

Las autoridades hicieron pública la grabación de la llamada al 911 por parte de la madre de las niñas.

“Mi esposo acaba de apuñalar a mis niñas”, se le escucha decir a la alterada mujer. Cuando la operadora le pregunta con qué las apuñaló, ella responde: “No lo sé, un objeto filoso”.

"My husband just stabbed my children." Heartbreaking 911 call released in Placentia murder-suicide https://t.co/Oz7lFX0uGp

