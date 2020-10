Padre dejó morir a su bebé de calor por no gastar dinero al romper la ventana de su auto en Las Vegas

Cuando su hija Sayah de un año quedó atrapada en un automóvil caliente el lunes en Las Vegas, Sidney Deal rechazó la ayuda de los oficiales de la policía y su hermano porque no quiso romper una ventana para no dañar su nuevo automóvil.

La odisea comenzó cuando Deal (27) llamó a los oficiales que patrullaban cerca de la cuadra 1700, al oeste de Martin Luther King Boulevard, a las 3:33 p.m. del lunes, y les dijo que accidentalmente había dejado sus llaves dentro de su auto encendido y que su bebé estaba dentro.

Un oficial se ofreció a llamar a un cerrajero, una grúa o romper la ventana, lo que Deal rechazó. En cambio, tomó prestado el teléfono del oficial para llamar a su hermano. Además insistió en que el aire acondicionado estaba encendido y la niña estaba bien, dijo a la policía.

Cuando su pareja llamó por teléfono a un representante de la compañía de seguros que se ofreció a enviarle una grúa, Deal le dijo que colgara porque no estaba de acuerdo con el costo, según su informe de arresto.

En ese panorama, la bebé quedó atrapada en un “ambiente de mucho calor” durante aproximadamente una hora y cuando los agentes finalmente rompieron la ventana para sacarla bebé, estaba inconsciente y fue declarada muerta, dijo la policía.

Posteriormente, Deal fue ingresado en el Centro de Detención del Condado Clark por un cargo de abuso o negligencia infantil que causó daños corporales sustanciales. Quedó detenido con una fianza de $20 mil dólares.

No está claro cuántos minutos pasaron antes de que Deal diera su consentimiento para que se rompiera su ventana ni por qué los primeros agentes no actuaron.

La policía cree que la niña estuvo dentro del auto caliente durante más de una hora, reportó Las Vegas Sun.

