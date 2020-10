Trump rechazó debate virtual con Biden pero regresa a su campaña con un mitin virtual

WASHINGTON – El presidente Donald Trump confirmó que este viernes volverá a la campaña electoral pese a haber contraído la COVID-19, con un mitin virtual por la radio.

Trump, que hace una semana confirmó haber contraído el coronavirus y que el fin de semana tuvo que estar ingresado en un hospital militar tras haber desarrollado síntomas, confirmó su participación en el mitin virtual en un mensaje de Twitter.

“¡Espero poder hablar con el Gran Rush y sus invitados!”, escribió el gobernante en referencia al presentador de radio Rush Limbaugh, uno de los comentaristas más populares entre los conservadores en Estados Unidos.

En su mensaje, Trump retuiteó una información que aseguraba que este viernes sería el anfitrión del Show de Rush Limbaugh convertido en un “mitin virtual de MAGA”, en referencia a su lema de campaña, “Make America Great Again” (Haz EE.UU. grande de nuevo).

Looking forward to speaking with the Great Rush and guests! https://t.co/vMI4JZ7PQi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 8, 2020