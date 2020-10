Una palmera se llevó al podador a un paseo salvaje por encima del suelo

Un podador de árboles en California tuvo una sorpresa cuando una palmera alta le dio un paseo salvaje: cortar las hojas libres hizo que el tronco del árbol se levantara rápidamente desde una posición inclinada y comenzara a balancearse.

Un video capturado por un testigo y publicado en Twitter muestra al arbolista recortando las hojas de una palmera que está doblada por el exceso de peso en Redlands, en el sur de California.

So that’s how they cut tall Palm trees? Wtf?! 😳😬😏🤣🌴 pic.twitter.com/tQbXBGxMXj

— Fred Schultz (@fred035schultz) September 24, 2020