El día en que Ferdinando Valencia se agarró a golpes con Sebastián Zurita

Valencia, de 40 años, aseguró que el altercado se dio en las grabaciones de "En Nombre del Amor"

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Ferdinando Valencia se ha caracterizado por ser uno de los galanes más cotizados del medio y, sin lugar a duda, por su profesionalismo a la hora de pararse frente a las cámaras.

El nacido en Colima aseguró que experimentó hace unos años un altercado con un famoso actor, con el cual compartió foro para la realización de una producción, mucho tiempo atrás antes de encabezar la novela “Como Tú no hay Dos”.

Se trata de nada más y nada menos que de Sebastián Zurita. El intérprete de 40 años afirmó que cuando realizaban “En Nombre del Amor”, tuvieron que emular una escena de pelea que terminó en un bochornoso episodio que casi acaba mal.

“Ese día teníamos que grabar una escena muy intensa en la que nos peleábamos”, aseguró el guapo actor para el canal de YouTube de Tlnovelas.

“(…) En su ‘pum, pam, chiqui pam’ se le va el puño y me conecta. Por cierto, tiene muy buena mano. Sabe pegar; aprendió bien porque sabe pegar, a mí me dolió”, fue lo que dijo Ferdinando. Pensando en que la escena ya había acabado se disponía a continuar con lo demás, hasta que les dijeron que tenían que repetir todo.

“Si ya me conectó, ya me dio, por favor corten. Que quede la escena, porque, pues si ya me dio, que valga la pena, la trompada. De pronto ‘no; no quedó’. Y yo ‘no me pueden decir que no se ve real porque sí me dio’. ‘Pero no quedó porque por ahí se oye un ‘chacapum’”, aseguró sonriente el de Colima.

A pesar de este altercado, Ferdinando Valencia aseguró que nunca se molestó con Sebastián Zurita y comprendió que se trata de gajes del oficio, pues afirmó tener una amistad muy cercana con el actor.