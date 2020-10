Alcalde de Nueva York pide a ICE que sus agentes no se hagan pasar por policías de la ciudad

El alcalde de la ciudad de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, pidió por carta al servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que sus agentes dejen de hacerse pasar por autoridades locales.

“Basándome en los informes que me han llegado, he pedido a ICE que ordene a sus agentes que no digan ni insinúen que representan a la policía de Nueva York. Este tipo de tácticas engañosas ponen en peligro la seguridad pública de todos los neoyorquinos”, tuiteó el alcalde.

Based on concerning reports brought to my attention, I’ve called on ICE to order its agents to not state, or imply, that they represent the NYPD. These kinds of deceptive tactics endanger the public safety of ALL New Yorkers. https://t.co/9DvkRb26Ox

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) October 10, 2020