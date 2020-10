‘Chelís’ se estrena como narrador y lo revientan en redes

Al ‘Chelís’ le tocó narrar para ESPN un gol del partido entre Celaya y Cimarrones debido a fallas técnicas

A José Luis Sánchez Solá, mejor conocido como ‘Chelis’ le tocó estrenarse como narrador de fútbol pero no le fue también, o al menos eso piensa la afición que criticó su forma de narrar.

Al ‘Chelís’ le tocó narrar para ESPN un gol del partido entre Celaya y Cimarrones, correspondiente a la fecha 9 de la Liga de Expansión MX, aunque el extécnico suele ser analista en esas transmisiones, esta vez le tocó hacerla de narrador debido a las fallas técnicas.

Los problemas técnicos obligaron a ‘Chelís’ a quedar al frente de la narración por un lapso del encuentro, debido a que el cronista titular José Briseño perdió la señal. Fue en ese lapso cuando Cimarrones generó la ocasión de gol que fue culminada por Oscar Villa, y que contó con el desangelado relato del Chelís, quien llevaba la batuta como cronista en ese momento.

JAJAJAJAJAJA El Chelis narrando cuanta magia. pic.twitter.com/3MbU7jkYyR — Rafael (@Quesopana) October 11, 2020

La afición de inmediato ironizó con los sucedido en las redes sociales, incluso el propio Chelís lo tomó con humor: “Y no cante el gol, me apené. Se me fue la oportunidad de inaugurarme”, escribió en Twitter Sánchez Solá.

Y no cante el gol, me apene . Se me fue la oportunidad de inagurarme https://t.co/0eyxS7UMC2 — José Luis Sanchez (@Elchelis) October 11, 2020

