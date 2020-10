Enfermera se hace popular en TikTok por declaracions a Trump: “He visto a pacientes morir asfixiados”

Un video de TikTok muestra a una enfermera llorando y expresando su enojo por los comentarios del presidente Donald Trump que minimizan el coronavirus. Ya se hizo viral.

La usuaria @foleyfriends, cuyo nombre es Cristina Hops, es una enfermera de Seattle, según informó CNN.

“Solo quiero decir: ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a socavar todo el trabajo que hemos hecho como enfermeras, proveedores de atención médica y terapeutas respiratorios? Lamento estar teniendo un colapso mental por esto “, se lamenta.

“He visto a cientos de personas morir asfixiadas”, dice Hops más adelante en el video. “Y que él diga que no le temas a COVID es asombroso. No puedo entenderlo”.

El video ha sido visto más miles de veces y sigue en aumento, refleja el sentimiento de muchas otras personas y compañeros de la enfermera.

El martes, el presidente tuiteó antes de salir del centro médico Walter Reed que la gente no debe permitir que el virus “domine su vida”. “Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunas drogas y conocimientos realmente excelentes”, escribió Trump. “¡Me siento mejor que hace 20 años!”

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020